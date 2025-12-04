Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Aracı polisin üzerine süren CHP'li vekilin şoförüne hapis cezası

Ankara'da CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürmekten yargılandığı davada karar açıklandı. Sanığa verilen 6 ay 7 gün hapis cezası, 18 bin 700 lira adli para cezasına çevrildi.

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık İrfan Aşılıoğlu ve avukatları hazır bulundu. Hakim, bu celse dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyerek, sanık Aşılıoğlu'na söz verdi. Suçlamayı kabul etmeyen Aşılıoğlu, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Söz alan cumhuriyet savcısı ise mütalaasını tekrarladığını bildirdi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aracı silah sayarak, Aşılıoğlu hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 6 ay 7 güne düşürdü. Hakim cezayı 18 bin 700 lira adli para cezasına çevirerek, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadı.

Olayın geçmişi

CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting ve ardından Anıtkabir'e düzenlediği yürüyüş sırasında Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait araç, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polis memurlarınca durdurulmuştu. Milletvekili Beker ve şoförü İrfan Aşılıoğlu araçtan inmiş, Beker polislerle konuştuğu sırada tekrar direksiyona geçip aracı hareket ettiren İrfan Aşılıoğlu önünde bulunan polis memurunun "dur" ihtarına rağmen aracı durdurmamıştı. Polis memurunun şikayeti üzerine Aşılıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Aşılıoğlu, soruşturma kapsamında 24 Nisan'da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşılıoğlu, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede, Aşılıoğlu hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

