Yanlış kandan ölüme 240 bin lira tazminat

Kahramanmaraş'ta yanlış verilen kan ölüme götürdü.

Rahatsızlığı nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne yatırılan 67 yaşındaki Gülseren Alkaya 27 Şubat 2020'de hayatını kaybetti.

HEMŞİRE YANLIŞ KAN VERMİŞ

İddiaya göre hastane, aileye ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledi ancak hastaneden bir kişinin ihbarı ile hasta kadına yanlış kan verildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada kan grubu 0 Rh (+) olan Gülseren Alkaya'ya hemşire Abdullah Ö. (38) tarafından A Rh (+) kan verildiği ve kadının bu nedenle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Bunun üzerine Abdullah Ö. hakkında Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava sonunda mahkeme, Abdullah Ö.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 1 yıl 3 ay meslekten men cezası verdi.

Hemşire karara itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi itirazı reddedip yerel mahkemenin hapis cezasını onarken meslekten men cezasını da 1 yıl 8 aya çıkardı.

KADININ 12 YIL DAHA ÖMRÜ VARMIŞ!

Gülseren Alkaya'nın 6 çocuğu, olayda idarenin de kusuru olduğu iddiasıyla Kahramanmaraş 1'inci İdare Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, 2010 Yaşam Tablosu'na göre Gülseren Alkaya'nın muhtemel yaşam süresinin 79 yıl 9 ay olduğu, 67 yaşında vefat etmesi nedeniyle de olay tarihine göre kalan ömrünün 12 yıl 8 ay olduğu belirtildi.

Raporun hukuki değerlendirme bölümünde Gülseren Alkaya'nın yaşı ve sosyoekonomik durumu ile tazminat talep edenlerin yaşı ve evli olmaları, sosyoekonomik durumları dikkate alındığında her bir davacı için hesaplanan maddi tazminatın 0 TL olduğu kaydedildi.

240 BİN LİRA TAZMİNAT

Bu rapor üzerine mahkeme, davacıların maddi tazminat talebini reddedip her bir davacı için 40 bin lira olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nı toplam 240 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Alkaya'nın ailesi ise duruma tepki gösterdi.