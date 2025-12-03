'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi

Kamuoyunda Daltonlar ve Barış Boyun olarak bilinen organize suç örgütünün çocuk üyelerine 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

03 Aralık 2025
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Daltonlar ve Barış Boyun'un çocuk üyelerine dava açıldı.

Başsavcılık konuya ilişkin açıklama yaptı.

Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun ve Rusya'da tutuklu bulunan liderliğini Rusya'da tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZALAR

32 ayrı eyleme katılan 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük Barış Boyun üyesi şüphelileri hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilerek Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

33 ayrı eyleme katıldığı tespit edilen 15'i hala tutuklu, 19'u adli kontrollü 34'ü yaşı küçük Daltonlar üyesi için ise 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edilip yine Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

DALTONLAR

Savcılık'tan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Liderliğini Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik olarak örgüt faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 33 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 15'i halen tutuklu, 19'u adli kontrollü 34'ü yaşı küçük şahsa ilişkin "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."

BARIŞ BOYUN ÇETESİ

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahsa ilişkin olarak "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."

