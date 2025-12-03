POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil

İstanbul Havalimanı, havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil

Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen iş sürekliliği sertifika takdim törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Bilgen, alınan sertifikanın İstanbul Havalimanı'nın iş süreçlerinde olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda hizmete devam edebileceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Havalimanı işletmecisi olarak her kriz senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarına vurgu yapan Bilgen, şöyle konuştu:

"Bu sertifika, havalimanı ve terminal işletme faaliyetlerimizi olası kesintiler, acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilme kapasitemizin tescilidir. Aynı zamanda operasyonel dayanıklılığımızın, yolcularımıza kesintisiz hizmet sunma kararlılığımızın ve küresel ölçekte örnek gösterilen bir iş sürekliliği kültürü oluşturduğumuzun açık bir göstergesidir. Havacılık sektörü, ani gelişmelere hızlı ve doğru yanıt verilmesini gerektiren kritik bir alan. Dünyanın farklı noktalarında son yıllarda yaşanan krizler, doğal afetler, siber tehditler ve operasyonel aksaklıklar iş sürekliliğinin bir tercih değil, artık zorunlu bir gereklilik olduğunu hepimize göstermiştir. İşte bugün aldığımız bu sertifika, İGA'nın her koşula hazırlıklı olduğunu, kritik süreçlerini kesintisiz sürdürebilecek bir organizasyon olma iddiasını uluslararası standartlarla kanıtlamaktadır."

Tören, sertifika takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

