Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada ve Belçikalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmeler yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 21:21, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 21:22
