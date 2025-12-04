Google 2025 yılı arama trendleri belli oldu

Google, 2025'in en çok merak başlıklar halinde edilenlerini paylaştı.

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında öne çıkan popüler arama trendlerini paylaşan Google, 2025'in en çok merak edilenlerini açıkladı. Türkiye'nin 2025 yılı gündemini gözler önüne seren listelerde,

"Aramalar"

kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı

"Gemini"

"İstanbul Depremi"

ve

"Eşref Rüya"

paylaştı.

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı. 2025 yılında Türkiye'de merak ettiklerimiz, öğrendiklerimiz ve heyecanlandıklarımız; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede çeşitlendi. Bu yılın en çarpıcı sonucu ise teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiğinin en büyük kanıtı olarak "Gemini" aramasının zirveye oturması oldu. Türkiye'nin 2025 Arama Trendleri; "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" başlıkları altında toplandı. Bu kategoriler, yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın küçük ama önemli anlarını yansıtan aramaları gözler önüne serdi.

2025 ARAMA TRENDLERİNİN ZİRVESİNDE "GEMİNİ" VE TÜRKİYE GÜNDEMİ VAR

2025 yılında Türkiye'de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi belirleyici oldu. "Aramalar" kategorisinin ilk sırasına Google'ın yapay zeka modeli "Gemini" yerleşti. Genel sıralamada Gemini'ı, toplumsal hafızadaki yerini koruyan "İstanbul Depremi" ve yılın en çok konuşulan dizisi "Eşref Rüya" takip etti. Ayrıca küresel fenomen "Squid Game" ve spor karşılaşmalarının da bulunduğu genel listenin en dikkat çekici aramalarından biri de usta sanatçı "Ferdi Tayfur" oldu. Hem genel aramalarda hem de "Kaybettiklerimiz" listesinde üst sıralarda yer alan Tayfur ile birlikte; "Volkan Konak" ve "Nihal Candan" gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında sıralandı.

SPOR TUTKUSU TÜM KATEGORİLERE YANSIDI

Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025 trendlerinin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. Genel aramalarda "Türkiye İspanya", "Fenerbahçe Benfica" ve "Avrupa Ligi" maçları üst sıralarda yer bulurken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı: "İsimler" kategorisinde geçtiğimiz yılın da isimler listesinin zirvesindeki Galatasaray oyuncusu "Osimhen" yerini korurken, sezonun yeni transferleri "Leroy Sane" ve "Ederson" gibi isimler de üst sıralarda yer aldı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı "Saadettin Saran" ve NBA ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu "Alperen Şengün"ün de listelerde yer alması spora olan ilgiyi gözler önüne serdi. Ayrıca kullanıcıların maç ve kura takvimleri aramalarına olan ilgisi de "Ne zaman?" listelerinde yer buldu. "Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman", "Voleybol Final Maçı Ne Zaman" ve "Basketbol Final Maçı Ne Zaman" sorguları bu kategorinin en popüler aramaları oldu.

YERLİ VE YABANCI YAPIMLAR LİSTELERDE BULUŞTU

Popüler kültürün nabzını tutan dizi ve film aramalarında, yerli yapımlarla küresel fenomenler arasındaki rekabet dikkat çekti. "Diziler" kategorisinde "Eşref Rüya" yerli yapımların gücünü göstererek ilk sıraya yerleşirken, onu tüm dünyada merakla beklenen yabancı dizi "Squid Game" ve "Gassal" takip etti. Sinema dünyasının nabzını tutan "filmler" kategorisinde ise oyun dünyasından beyazperdeye taşınan "Minecraft" zirveye oturdu; yerli komedi ve dram örnekleri "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" da ilk üçte kendine yer buldu.

VİRAL LEZZETLER VE "NASIL YENİR?"

2025'te mutfak alışkanlıkları sosyal medya trendleri ve yeni keşiflerle şekillendi. "Tarifler" kategorisinde en popüler arama "Spoonful Tarifi" birinci sıraya yerleşirken, kalabalık sofraların arayışı "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" ve geleneksel lezzet "Lokanta Usulü Beyti Tarifi" üst sıralarda yer aldı. Bu yıl listelere eklenen "Nasıl Yenir?" kategorisi ise kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan merakını ortaya koydu. "Kiwano", "Demirhindi" ve "Kinoa" gibi ürünlerin tüketim şekilleri, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında başı çekti.

GARDIROPTAN ROTAYA: STİL VE KEŞİF ARAYIŞLARI

Kullanıcıların günlük yaşamdaki stil tercihleri ve seyahat rotalarındaki merakları bu yılın trendlerine yansıdı. "Ne Giyilir?" kategorisinde renk ve kıyafet kombinasyonları öne çıkarken; "Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir", "Mayonun Üstüne Ne Giyilir" ve "Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir" sorguları listenin ilk sıralarında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin araştırıldığı "Nesi Meşhur?" kategorisinde ise kullanıcılar; "Bolu", "Ağrı" ve "Merzifon" gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini sorguladı.

Türkiye'de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

ARAMALAR

1 Gemini

2 İstanbul Depremi

3 Eşref Rüya

4 Türkiye İspanya

5 Squid Game

6 Ferdi Tayfur

7 Fenerbahçe Benfica

8 Avrupa Ligi

9 Türkiye Macaristan

10 Fenerbahçe Feyenoord

İSİMLER

1 Osimhen

2 Fatih Ürek

3 Sadettin Saran

4 Leroy Sane

5 Talisca

6 Ederson

7 Alperen Şengün

8 Sevil Akdağ

9 Lemina

10 Diego Carlos

TARİFLER

1 Spoonful Tarifi

2 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

3 Lokanta Usulü Beyti Tarifi

4 Mevlana Çorbası Tarifi

5 Soğan Dolması Tarifi

6 Dubai Çikolatası Tarifi

7 Squid Game Şekeri Tarifi

8 Tulumba Tatlısı Tarifi

9 Ev Baklava Tarifi

10 Dalgona Şekeri Tarifi

KAYBETTİKLERİMİZ

1 Ferdi Tayfur

2 Volkan Konak

3 Nihal Candan

4 Sırrı Süreyya Önder

5 Şinasi Yurtsever

6 Güllü

7 Ferdi Zeyrek

8 Edip Akbayram

9 Ece Gürel

10 Diogo Jota

DİZİLER

1 Eşref Rüya

2 Squid Game

3 Gassal

4 Uzak Şehir

5 Kral Kaybederse

6 Bahar

7 Wednesday

8 Leyla

9 Prens

10 Deha

FİLMLER

1 Minecraft

2 Kadıköy Boğası

3 Uykucu

4 F1

5 Aydede

6 Karantina

7 Sihirli Annem

8 Şampiyonlar

9 Anka Kuşu'nun Dönüşü

10 Dengeler

NE ZAMAN?

1 Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

2 Gassal 2. Sezon Ne Zaman

3 Voleybol Final Maçı Ne Zaman

4 Basketbol Final Maçı Ne Zaman

5 Toki Başvuruları Ne Zaman

6 Aşure Günü Ne Zaman

7 Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

8 Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

9 Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

10 Eşref Rüya Ne Zaman

NE GİYİLİR?

1 Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

2 Mayonun Üstüne Ne Giyilir

3 Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

4 Saray Düğününde Ne Giyilir

5 Sonbaharda Ne Giyilir

6 Kır Düğününde Ne Giyilir

7 Pilatese Giderken Ne Giyilir

8 Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

9 Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

10 Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

NESİ MEŞHUR?

1 Bolu'nun Nesi Meşhur

2 Ağrı'nın Nesi Meşhur

3 Merzifon'un Nesi Meşhur

4 Mardin'in Nesi Meşhur

5 Gaziantep'in Nesi Meşhur

6 Antalya'nın Nesi Meşhur

7 Bilecik'in Nesi Meşhur

8 Çanakkale'nin Nesi Meşhur

9 Edirne'nin Nesi Meşhur

10 İstanbul'un Nesi Meşhur

NASIL YENİR?

1 Kiwano Nasıl Yenir

2 Demirhindi Nasıl Yenir

3 Kinoa Nasıl Yenir

4 Mango Meyvesi Nasıl Yenir

5 Yaban Mersini Nasıl Yenir

6 Adem Elması Nasıl Yenir

7 Tatlı Patates Nasıl Yenir

8 Arı Poleni Nasıl Yenir

9 Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir

10 Longan Meyvesi Nasıl Yenir

LİSTELER NASIL OLUŞTURULUYOR?

Google 2025 Yılının Arama Trendleri, Türkiye'nin 2025 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye'deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor. Bunun sonucunda da her yıl merakla beklenen arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2025 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.