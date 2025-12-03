16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor

Ankara'da 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı hale gelerek yoğun bakım, solunum cihazı ve uzun tedavi süreçlerinin ardından hayata tutunan 25 yaşındaki Mert Yüksel'in ailesi, fizik tedavi sürecinin devam etmesiyle oğullarının eski günlerine dönmesini bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 14:37, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 14:37
Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor

Trafik kazası geçirdikten sonra uzun süre yoğun bakımda kalan Yüksel, yoğun bakımın ardından solunum cihazı, daha sonrasında ise trakeostomi desteğiyle yaşamını sürdürdü.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sayesinde, ağızdan beslenebilecek kadar ilerleme kaydeden Mert'in bakımını üstlenen anne ve babasının hedefi, rehabilitasyon sürecinin kesintisiz devam etmesi.

Mert'in geçirdiği kaza ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan anne Zeynep Yüksel, kazadan önce oğlunun Odyoloji bölümünde 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Geleceği parlak bir öğrenciydi, zeki ve etrafına neşe saçan hareketli bir çocuktu. İnşallah yeniden o günlerine dönmesini istiyoruz. Hayat dolu bir çocuktu, çok ani oldu." diye konuştu.

Yoğun bakım sürecinden sonra, doktorların Mert'in hayatını solunum cihazına bağlı olarak devam ettireceğini söylediklerini, ancak oğlunun ağızdan beslenmeye başlayacak kadar gelişme kaydettiğini belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi Mert'in bakımı ve tedavisi sayesinde, özellikle biz kök hücre tedavisi için çok uğraşıyoruz. Fizik tedavi, kök hücrenin hemen arkasından yoğun fizik tedavi. Bunu söyleyenler doktorlarımız, 'bilincinin açılması yoğun fiziğe bağlı, sürekli bir uyarıcı lazım Mert'e' diye. Eğer tedavisi devam ederse Mert'in yürüyebileceğini de düşünüyoruz, doktorlar da bunu söylüyorlar zaten. Yani ne kadar çok uyarıcı, o kadar çabuk bilinç açılması ve ayağa kalkması demektir."

Yüksel, oğlunun sağlık durumunun kendilerini hem maddi hem de manevi açıdan zorladığını dile getirerek, "İnsan evladı için her şeyi yapar. Biz evimizi sattık, arabamızı sattık, çok şükür 'kirasını ödeyebildiğimiz her ev bizimdir' dedik. Kimseden de ekmek parası istemiyoruz. Tamamen çocuğumuzun tedavisine odaklandık." diye konuştu.

Oğlunun bakımını, temizliğini ve beslenme ihtiyaçlarını tamamen kendisi ve eşi Ali Yüksel'in üstlendiğini anlatan Yüksel, Mert'e çeşitli fiziksel hareketleri de günlük olarak yaptırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yüksel, "Mert'i yatakta yatırarak değil, genelde aktif olarak gününü geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yatakta yatan bir hastanın, hareketsiz yatan bir hastanın vücut bütünlüğünün bozulması çok kolay oluyor." dedi.

Fizik tedavi ve kök hücre tedavisi için Ankara Valiliği onaylı bir kampanyaları olduğunu söyleyen Yüksel, oğullarının tedavi sürecinin devam etmesinin en büyük dilekleri olduğunu ifade etti.

Yüksel, oğlu Mert için kurduğu gelecek hayallerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Evladım 25 yaşına girecek, her anne gibi ben de okulunu bitirsin, evlensin, çoluk çocuğu olsun istiyorum. Ama şu anki hedefimiz sadece onun günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi. Ben veya babası, Mert'in hayatında olmazsak nasıl olur düşüncesine kapılmak istemiyorum asla. Çünkü çok şükür inançlı insanlarız, bu bir imtihan ben biliyorum ki Rabbim onun da bir kolaylığını gösterir. Ama tabii ki kendi kendine yetecek duruma gelmesini istiyorum ve bu da tedaviyle mümkün. Yani bu tedaviyi alırsak inanıyorum ki Mert ayağa kalkacak."

