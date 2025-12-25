Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu

Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusu bulunacak
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Yapay Zeka ile Genişletildi
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Yapay Zeka ile Genişletildi
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
AYM: Yüz Kızartıcı Suç ibaresi anayasaya aykırıdır
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Emekli aylık hesaplamaları yeni yılda değişecek
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin 'Kesin' kararını bozdu
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 14'ü Öğrenci 15 yaralı
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığının görev alanı genişletildi; dijital devlet mimarisi, e-Devlet altyapıları ve kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat, veri yönetişimi ve koordinasyon yetkileri Başkanlığa verildi. Siber Güvenlik Başkanlığı altında "Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" adı altında yeni bir Genel Müdürlük kuruldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 02:43, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 07:46
Yazdır
Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu

25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Siber Güvenlik Başkanlığının görev alanını genişleten Kararname metni şu şekildedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 192

MADDE 1- 177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "Siber güvenlik" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve dijital devlet" ibaresi ile (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"a) Siber güvenlik ve dijital devlet alanında mevzuat çalışmalarını yürütmek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlamak ve ilgili faaliyetlerin etkin şekilde uygulanmasını koordine ve takip etmek, ulusal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak, ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması için ilgili kuramlarla koordinasyonu sağlamak."

"i) Dijital devlet kuramsal mimarisini oluşturmak, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının temin edeceği veya geliştireceği bilişim ürün, hizmet ve sistemlerinin idari, mali ve teknik niteliklerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek."

"j) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim projelerinde uygulayacağı proje yönetim ilke, usul ve standartlarını belirlemek, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek.

k) e-Devlet Kapısı ile dijital devlet ortak ürün, hizmet ve sistemlerini geliştirmek ve işletmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerinin bu altyapılarla entegrasyonuna ve hizmet sunumuna ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek. '

1) Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planlan ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlamak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak etmek.

m) Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek.

n) Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, buna yönelik; gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit etmek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirmek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirlemek ve bunlara uygunluk vermek." '

MADDE 2- 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Başkanlık; Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden meydana gelir.

(2) Başkan tarafından yurtiçinde sayısı yediyi geçmemek üzere temsilcilik kurulabilir.

(3) Başkanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(4) Başkanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında görev alam ile ilgili şirket kurabilir."

MADDE 3- 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aym fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü.

d) Dijital Devlet Genel Müdürlüğü.

e) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı."

"i) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 4- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Siber Güvenlik Başkanlığı bölümü ekli listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber