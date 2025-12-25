Koyunların karnına uyuşturucu sakladılar

Siirt ve Hakkari Emniyet Müdürlüklerine bağlı narkotik ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda, çekicinin dorsesinde bulunan bazı hayvanların karın bölgelerinde dikiş izleri fark edildi.

Yapılan detaylı incelemede, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluğuna uyuşturucu madde yerleştirildiği ortaya çıktı.

Hayvanların karınlarından çıkarılan toplam 54 kilo 600 gram metamfetamin maddesine el konuldu.

Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.