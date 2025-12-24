Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Duran'ın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek, enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.