Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulundu

İl merkezine bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olay yerinde polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde bir kısmı yanmış ve bir erkeğe ait cansız bedenin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları neticesinde söz konusu şahsın, bugün saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan A.A. olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerimizce yürütülen çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.