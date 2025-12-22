Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,8070 42,8080 42,8100 42,8110 Avro 50,2300 50,2310 50,3350 50,3360 Sterlin 57,2970 57,3070 57,5610 57,5710 İsviçre frangı 53,9060 53,9160 54,0160 54,0260 ANKARA ABD doları 42,7770 42,8570 42,7800 42,8600 Avro 50,1900 50,2700 50,2950 50,3750 Sterlin 57,2370 57,4470 57,5010 57,7110