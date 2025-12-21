Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
709 bin aileye doğum yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artış hızını desteklemek amacıyla bu yıl güncellediği doğum yardımında en yüksek payı yüzde 41,7 ile "birinci" çocuklar aldı. Söz konusu destekten yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 11:00, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 16:00
Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, evlilik oranlarının artırılması ve doğurganlık hızının yükseltilmesi amacıyla sosyal destek mekanizmaları da genişletildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle doğum yardımı tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılıyor, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira doğum yardımı veriliyor. Destek ödemeleri, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.

Başvuruları 8 Nisan'da başlayan yeni doğum yardımında, dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir gelir ya da sosyal kriter aranmaksızın destek sağlanıyor.

Bu çerçevede, güncellenen doğum yardımı kapsamında 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira ödeme yapıldı.

- Doğum yardımında İstanbul ilk sırada

Doğum yardımında en yüksek pay yüzde 41,7 ile birinci çocuklara ait oldu. Bu grupta yardımdan yararlanan çocuk sayısı 300 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

İkinci çocukların toplam içindeki payı yüzde 30,6 olurken, bu kapsamda yardımdan 221 bin 66 çocuk faydalandı. Üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelerin payı ise yüzde 27,7 olarak belirlendi. Bu gruptaki çocuk sayısı ise 199 bin 658 oldu.

İl bazında bakıldığında ise doğum yardımından en fazla yararlanan annelerin İstanbul'da olduğu görüldü. Bunu sırasıyla Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Konya, Adana ve Kocaeli takip etti.

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımından yararlanmak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.

