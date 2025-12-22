Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başsavcılık'tan Okan Buruk açıklaması: İfadeye çağrılacağı iddiası doğru değil

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

22 Aralık 2025
Başsavcılık'tan Okan Buruk açıklaması: İfadeye çağrılacağı iddiası doğru değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia ederek, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine 18 Aralık Perşembe sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel'in de pazar günü test verdikten sonra ifadesini verip serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Yusuf Güney de bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Güney, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılacak.

Üç kişi hakkında yakalama kararı

Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Saadettin Saran ifade verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da adliye ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Altı kişi tutuklandı

Ayrıca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alınmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ela Rümeysa Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy tutuklanan ilk isimler

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

