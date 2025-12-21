Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Meclis Başkanı, yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verdi.

Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Bütçe teklifinin 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edilmesinin hemen ardından Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. CHP ve AK Parti grupları arasında başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Meclis'te yaşanan arbede sırasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, olayların büyümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta güçlük yaşadı.


