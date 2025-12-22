Lisans Eğitimi 4 Yıldan 3 Yıla Düşüyor

Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde lisans eğitiminin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmaların üniversitelerle iş birliği içinde sürdüğünü ve bu düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesini ziyaret ederek, üniversitenin olanakları ve kapasitesi hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında rektörlük binasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, üniversitenin senato toplantısına katılarak akademisyenlerle bir araya geldi. Türkiye genelinde 208 üniversite bulunduğunu ve bunlardan 79'unun vakıf üniversitesi statüsünde faaliyet gösterdiğini belirten Özvar, tüm üniversitelere eşit mesafede yaklaşmanın önemine vurgu yaptı.

Lisans Eğitiminde Yeni Model

Özvar, lisans eğitim süresinin 3 yıla indirilmesiyle ilgili olarak, "8 sömestr 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkan verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmek istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor, 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Modelin Getirileri ve Uluslararası Uygulamalar

Bu modelin öğrenciler açısından zaman kaybını azaltacağını ve üniversitelerin kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağını belirten Özvar, söz konusu uygulamanın dünyada birçok ülkede mevcut olduğunu ve Türkiye'de de bazı vakıf üniversitelerinde denendiğini aktardı.

İkinci Öğretim Programlarının Kaldırılması

Özvar, ikinci öğretim uygulamasının kaldırılmasıyla üniversitelerde ciddi bir zaman boşluğu oluştuğunu, bu sayede üniversitelerin programlarını daha verimli şekilde yönetebileceğini ifade etti. Ayrıca, istihdam olanakları zayıflayan programların da sistem dışına çıkarıldığını ve üniversitelerin bu tür programları açma ısrarından vazgeçmelerinin beklendiğini belirtti.

Yapay Zeka ve Bilişim Alanında Yeni Programlar

Yapay zeka alanında yeni bölümlerin açılmaya devam ettiğine dikkat çeken Özvar, son 3 yılda 20'ye yakın bilişim ve yapay zeka temelli program açıldığını, bunların 13'ünün ön lisans, kalanlarının ise lisans düzeyinde olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 100'e yakın devlet üniversitesinde bu yeni programların açıldığı bilgisini paylaştı.

FSMVÜ'nün Tarihi Bağları

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, 2010 yılında kurulan üniversitenin Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı bünyesinde yer alması nedeniyle güçlü tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti ve YÖK Başkanı Özvar'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

