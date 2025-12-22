TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Haberler İdari Uygulamalar

Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur Gölü için 5 yılda 5,8 milyar TL yatırım yapılacağını ve su kaynaklarının korunacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 13:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 13:03
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü'nün korunması amacıyla beş yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapılacağını ve yıllık 50 milyon metreküp suyun göle kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, Burdur Gölü Kuş Gözlem İstasyonu'nda düzenlenen toplantıda, gölün ekolojik önemine ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, Burdur Gölü Eylem Planı'nın detaylarını paylaştı. Son yıllarda sıcaklıkların artması ve yağışların azalması nedeniyle gölde ciddi su kaybı yaşandığını belirten Yumaklı, gölün biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi için alınacak önlemleri vurguladı.

Burdur Gölü'nde Su Kaybı ve İklim Değişikliği

2025 su yılı yağışlarının, uzun yıllar ortalamasının yüzde 27 altında ve son 52 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Yumaklı, artan sıcaklıklar ve azalan yağışlarla birlikte ülke genelinde şiddetli kuraklıkların yaşandığını ifade etti. Burdur Gölü'nde su seviyesi 1970'te 857 metre iken, bugün 836 metreye kadar geriledi. Yüzölçümü ise 250 kilometrekareden 115 kilometrekareye düştü. Göl, yılda ortalama 179 milyon metreküp su kaybediyor ve bu miktarın yüzde 78'i buharlaşmadan kaynaklanıyor.

Eylem Planının Ana Başlıkları

  • Havzada Ekosistem Temelli Entegre Su Yönetimi: Tarımsal su kullanım yönetimi, ilave ve alternatif su kaynaklarına yönelik çalışmalar, su kullanımlarının kontrolü, izleme ve denetimi ile su kalitesine yönelik çalışmalar.
  • Suyun Etkin ve Verimli Kullanılması: Sulama tesislerinin yenilenmesi, bazı proje yatırımlarının ertelenmesi, su verimliliği çalışmaları, eğitim ve farkındalık çalışmaları.
  • Doğal Kaynakların Korunması: Doğa temelli yaklaşımlarla halk sağlığını olumsuz etkileyen tozumanın azaltılması çalışmaları.

Bölgesel Uygulamalar ve Hedefler

Bakan Yumaklı, bölgede basınçlı sulama yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığını ve modern sulama sistemlerinin daha yüksek seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Isparta Atık Su Arıtma Tesisi çıkış suyunun ileri arıtılarak göle beslenmesiyle 8,5 milyon metreküp su kazanımı sağlanacağı belirtildi. İçme-kullanma suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 50 oranında düşürülmesiyle de 3,4 milyon metreküp yıllık su kazanımı hedefleniyor.

Burdur Gölü Eylem Planı'nın Önemi

Bakan Yumaklı, Burdur Gölü'nün hem uluslararası Ramsar Alanı hem de ulusal ölçekte birinci derece doğal sit alanı olması nedeniyle ekolojik açıdan son derece önemli olduğunu belirtti. Nesli tehlike altında olan dik kuyrukların kışlama alanı ve endemik tür olan Burdur dişli sazancığının yuvası olan göl, biyolojik çeşitlilik açısından da büyük değer taşıyor. Eylem planına katkı veren tüm kurumlara ve akademisyenlere teşekkür eden Yumaklı, planın ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi.


