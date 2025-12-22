En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü
Yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.
Ardahan genelindeki dondurucu soğuklar sürüyor.
Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği il merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl merkezindeki Kura Nehri ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Ayrıca yurtta gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.