En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü

TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü

Yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 11:52, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 11:49
Yazdır
En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü

Ardahan genelindeki dondurucu soğuklar sürüyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği il merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezindeki Kura Nehri ve Alabalık Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ayrıca yurtta gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber