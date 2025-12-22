En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü

Ayrıca yurtta gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net