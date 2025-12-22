Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanı Duran, "Sarıkamış, imkansız denileni imanla aşmaya yürüyen, vatanı uğruna canını hiçe sayan bir milletin tarihine kazınmış onur sayfasıdır" mesajını paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 13:34, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 13:35
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları söyledi:

"Sarıkamış, imkansız denileni imanla aşmaya yürüyen, vatanı uğruna canını hiçe sayan bir milletin tarihine kazınmış onur sayfasıdır. Sarıkamış şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı, Milli Mücadele'den bugüne aziz vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

