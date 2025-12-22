Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
'DEAŞ yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir'

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 19 Aralık 2025 tarihli yazısıyla DEAŞ'ın yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul'da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde tüm birimlerini uyardı. Uyarı yazısında, önümüzdeki günlerde kalabalık alanları hedef alan, patlayıcı yüklü araçların da kullanılabileceği eş zamanlı saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat alındığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 14:46, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 14:47
Yeni yıl öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı olası bir DEAŞ tehdidine karşı personelini ve ilgili kurumları bilgilendirdi. 19 Aralık tarihli uyarı yazısında, riskin özellikle Ankara ve İstanbul için geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, önümüzdeki günlerde kalabalık alanları hedef alan, patlayıcı yüklü araçların da kullanılabileceği eş zamanlı saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat alındığı belirtildi. Bu kapsamda alışveriş merkezleri ve halk pazarları başta olmak üzere yoğun insan trafiğinin bulunduğu noktalarda dikkatli olunması istendi.

Uyarıda, saldırıların silahlı eylem, intihar saldırısı, bombalı araç, dron kullanımı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebileceği ifade edilerek, ilgili birimlerin teyakkuz halinde olması gerektiği vurgulandı.

DEAŞ ve radikal terör örgütlerine karşı uyarı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırı niyetinin, "Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkan ve kabiliyeti kırılan DEAŞ ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı" sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Yazıda, "Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız 'yalnız terörist' tarzı eylemler gerçekleştirebileceği" kaydedildi.

Personelden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşması istendi.

