Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 19 Aralık'ta "askeri baskın yapıldığı ve tutukluların tehdit edildiği" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi. Kurumdaki koğuş yoğunluğunu dengelemek amacıyla terör suçlarından tutuklu bulunanların B-4 koğuşundan B-3 koğuşuna nakledildiğini belirten Başsavcılık, tüm sürecin infaz koruma memurları refakatinde, kamera kaydı altında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 16:14, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 16:17
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulara askeri baskın yapıldığı iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, "Bakırköy Cezaevinde 19 Aralık günü askeri baskın yapıldığı, 19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda siyasi tutukluların kaldığı koğuşlara Robocop'lu askerlerle baskın düzenlendiği, tutuklu ve hükümlülerin 'Devletin büyüklüğünü böyle göreceksiniz şeklinde tehdit edildiği' ve gerçekleştirilen koğuş değişikliğinin geçmişte yaşananlara bilinçli bir gönderme taşıdığı" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşların genel olarak 36 kişi kapasiteli olup, dönemsel yoğunluklar nedeniyle koğuş mevcutlarında artış yaşanabildiği, kurumda 19 Aralık itibarıyla toplam 1453 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu ifade edildi.

B-3 ve B-4 koğuşlarının silahlı terör örgütü kapsamında tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu tarih itibarıyla her iki koğuşun toplam mevcudunun, diğer koğuşların ortalama sayısının altına düştüğünün görüldüğü, ceza infaz kurumu içerisindeki koğuş yoğunluklarının dengelenmesi amacıyla, B-4 koğuşunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, B-3 koğuşuna nakledilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, nakil kararının tutuklu ve hükümlülere bildirilerek eşyalarını hazırlamalarının istendiği, infaz koruma memurlarının refakatinde gerçekleştirilen süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, tutuklu ve hükümlülere yönelik hiçbir müdahalede bulunulmadığı, koğuş değişikliği sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Koğuş değişikliğinin gerçekleştirildiği alanlar dahil olmak üzere ceza infaz kurumunun ortak kullanım alanlarının kamera sistemi ile izlenip kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen nakil işleminin 'Hayata Dönüş Operasyonu' ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan iddiaların tamamı asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

