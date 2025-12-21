'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'

MHP milletvekili Mustafa Kalaycı, 2026 yılı TBMM Bütçe Kanunu üzerine yaptığı son konuşmada, kamu yönetiminde yalnızca sistemin değil, sistemi işleten insan kaynağının kalitesinin de belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Kalaycı, On İkinci Kalkınma Planı'nda kamu personel sistemine ilişkin temel hedeflerin açık biçimde ortaya konulduğunu hatırlatarak, yüksek verimlilikte ve kaliteli hizmet sunan, objektif ölçütlere dayalı ve liyakat ilkesinin hakim olduğu bir kamu personel yapısının oluşturulmasının temel amaç olarak belirlendiğini ifade etti.

"Liyakati teminat altına alacak bir kurul gerekli"

Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden biri olan liyakatin kurumsal güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, bu amaçla Liyakat Kurulu kurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Kalaycı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, adil ve sürdürülebilir bir personel sisteminin ancak bu şekilde mümkün olabileceğini söyledi.

Kariyer meslekler devlet aklının taşıyıcısı

Kalaycı, özel yarışma sınavlarıyla mesleğe giren, uzun süreli eğitim ve yeterlilik süreçlerinden geçen kariyer meslek personelinin, Türk bürokrasisinin gücünü ve sürekliliğini temsil ettiğini belirtti. Kariyer mesleklerin, kamu kurumlarının politika ve strateji oluşturma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını ifade eden Kalaycı, bu kadroların nitelikli ve tecrübeli yöneticiler yetiştirdiğini vurguladı.

"Kariyer personel ciddi bir moral ve motivasyon kaybı yaşamaktadır"

2026 yılı Bütçe Kanunu'nun K cetveli kapsamında komisyonda yapılan düzenlemeyle, merkez kariyer personelini de kapsayan bir tazminat artışı öngörüldüğünü hatırlatan Kalaycı, bu düzenlemenin daha sonra genel kurul aşamasında geri çekildiğini söyledi.

Bu durumun kariyer personel arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Kalaycı, "Kariyer personel ciddi bir moral ve motivasyon kaybı yaşamaktadır. Bunu burada açıkça ifade etmek zorundayız" dedi.

Zekeriya ELTİMUR