2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'

MHP milletvekili Mustafa Kalaycı, 2026 TBMM Bütçe görüşmelerinde kamu personel sisteminde liyakat ilkesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalaycı, kariyer personel için öngörülen tazminat artışının geri çekilmesinin ciddi bir moral kaybına yol açtığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 17:38, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 19:01
Yazdır
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'

MHP milletvekili Mustafa Kalaycı, 2026 yılı TBMM Bütçe Kanunu üzerine yaptığı son konuşmada, kamu yönetiminde yalnızca sistemin değil, sistemi işleten insan kaynağının kalitesinin de belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Kalaycı, On İkinci Kalkınma Planı'nda kamu personel sistemine ilişkin temel hedeflerin açık biçimde ortaya konulduğunu hatırlatarak, yüksek verimlilikte ve kaliteli hizmet sunan, objektif ölçütlere dayalı ve liyakat ilkesinin hakim olduğu bir kamu personel yapısının oluşturulmasının temel amaç olarak belirlendiğini ifade etti.

"Liyakati teminat altına alacak bir kurul gerekli"

Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden biri olan liyakatin kurumsal güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, bu amaçla Liyakat Kurulu kurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Kalaycı, değişen koşullara uyum sağlayabilen, adil ve sürdürülebilir bir personel sisteminin ancak bu şekilde mümkün olabileceğini söyledi.

Kariyer meslekler devlet aklının taşıyıcısı

Kalaycı, özel yarışma sınavlarıyla mesleğe giren, uzun süreli eğitim ve yeterlilik süreçlerinden geçen kariyer meslek personelinin, Türk bürokrasisinin gücünü ve sürekliliğini temsil ettiğini belirtti. Kariyer mesleklerin, kamu kurumlarının politika ve strateji oluşturma süreçlerinde belirleyici rol oynadığını ifade eden Kalaycı, bu kadroların nitelikli ve tecrübeli yöneticiler yetiştirdiğini vurguladı.

"Kariyer personel ciddi bir moral ve motivasyon kaybı yaşamaktadır"

2026 yılı Bütçe Kanunu'nun K cetveli kapsamında komisyonda yapılan düzenlemeyle, merkez kariyer personelini de kapsayan bir tazminat artışı öngörüldüğünü hatırlatan Kalaycı, bu düzenlemenin daha sonra genel kurul aşamasında geri çekildiğini söyledi.

Bu durumun kariyer personel arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Kalaycı, "Kariyer personel ciddi bir moral ve motivasyon kaybı yaşamaktadır. Bunu burada açıkça ifade etmek zorundayız" dedi.

Zekeriya ELTİMUR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber