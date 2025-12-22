Altın haftaya hızlı başladı: Kilogramı 6 Milyon TL'yi geçti
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri ve detayları belli oldu
Başsavcılıktan 'Kadın cezaevinde askeri baskın' iddialarına yalanlama
Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
MEB'den '612 bin çocuk hiç okula gitmiyor' iddiasına açıklama
Mersin'de 2 belediyeye 3,7 milyon liralık çevre cezası
Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trabzon'da 'bıçak parası' soruşturmasında tutuklanan profesör suçlamaları reddetti

Hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla açılan soruşturmada 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. C.K.'nin savcılık ifadesinde herhangi bir hastadan bıçak parası taleb olmadığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 15:06, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 15:08
Trabzon'da 'bıçak parası' soruşturmasında tutuklanan profesör suçlamaları reddetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K.'nin, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan da elden nakit aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. C.K., açığa alındı.

TUTUKLANDI

Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını öne sürüp şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. C.K.'yi gözaltına aldı.

C.K., emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla tutuklandı.

"ANA SEBEP BAŞHEKİM İLE YAŞADIĞIM SORUNDUR"

Prof. Dr. C.K.'nin savcılık ifadesinde, "2020'den bu yana binlerce ameliyat gerçekleştirdim. Asıl alanım tüp bebek tedavisidir. Fakat her kadın doğum uzmanı gibi ben de jinekolojik, onkoloji vakalarına bakarım. Bu alanda çok sayıda ameliyat yaptığım doğrudur. İddia edildiği üzere benim onkoloji alanında herhangi bir yan dalım bulunmamaktadır.

Her kadın doğum uzmanı bu alanda hizmet verebilir. Hiçbir hastamdan bu zamana kadar bıçak ücreti adı altında herhangi bir para talep etmedim. Benim bu duruma düşürülmemin ana sebebi başhekim ile yaşadığım sorundur. Kendisinin sanıyorum tanışı benim de 5'inci kez doğumunu yaptırdığım 'Y.' adlı kişi eşinin hamileliğinde yanıma gelmişlerdi; kendilerini tüp bebek tedavisine yoğunlaştığımı, bu nedenle takipli gebe hastalarına bakmadığımı söyledim.

Bunun üzerine beni hem başhekime hem de CİMER'e şikayet ettiler. Şikayet üzerine işlem başlatıldı, 10.11.2025 tarihinde açığa alındım. Hakkımda sosyal medya ve basında çıkan haberleri okuyan insanların da bu durumdan etkilendiklerini ve bu sebeple hakkımda asılsız ithamlarda bulunduklarını düşünüyorum. Hata bu insanların başhekim tarafından ulaşıldığını ve doldurulduğunu dahi düşünmekteyim." dediği öğrenildi.

HATTA KIZDIĞIM ZAMANLAR DAHİ OLMUŞTUR"

Suçlamaları kabul etmeyen ve maaşından olan birikimini kripto paraya yatırım için dönüştürdüğünü söyleyen Prof. Dr. C.K., "Ben çoğunlukla ameliyat ettiğim hastaların 'kod' ödemesi yapmasını istemezdim. Bu hocaların inisiyatifine bırakılmış bir husustur. Hiçbir zaman asistanlarıma hastaları arayıp ücretle ilgili konuşmalarını talep etmedim. Hatta kızdığım zamanlar dahi olmuştur. Dönem dönem özel muayenecilik yaptığım da olmuştu.

Yani birikim sahibi birisiyim. Banka hesaplarımdaki parayı karlı olduğunu düşündüğüm ve yatırım amaçlı kripto paraya çevirdim. Açığa alınmadan önce ve sonra bu hesaba toplu para yatırmam söz konusu olmadı. Bu para peyderpey maaşımdan aktardığımla oluştu.

Ben kimseden bıçak parası adı altına para talep etmedim. Kaldı ki her hasta ameliyatını yaptıktan sonra bu ücreti ödediğini iddia etmektedir; yani hastaneden kendi isteğiyle ayrılma imkanı varken iddialarıyla çelişen bir durum içinde bana para ödediklerini söylemektedirler.

Kendilerinden böyle bir para istemiş olsam bunu ameliyat öncesi almam daha mantıklı bir hareket olurdu. Bu durum dahi çelişkinin ne kadar açık olduğunu göstermektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

