Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."