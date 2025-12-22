Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü
Türkiye'nin dış politika ve güvenlik mimarisinin zirvesindeki üç isim; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, tarihi bir ziyaret için Şam'a çıkarma yaptı. Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşları tarafından karşılanan Türk heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek bölgedeki son durumu, güvenlik iş birliğini ve ikili ilişkilerin geleceğini görüştü.
