Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek. Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüştü.