TBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi
Burdur Gölü'ne 5 Yılda 5,8 Milyar TL Yatırım Yapılacak
İBB'deki bankamatik yöneticiler Sayıştay raporuna girdi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor
12 yaşındaki öğrenci müdürü tüfekle vurdu!
'Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına düşecek'
Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldı
Asgari ücrette son viraj
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Terörsüz Türkiye komisyonunda hedef tek ses!
Eskişehir'de liselilerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor
Ons ve gram altında tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile 25 yaş üstü araçlar trafikten çekilecek, 3 ve üzeri çocuklu ailelere yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 11:28, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 11:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını hedefleyen yeni bir destek paketi için düğmeye bastı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hazırlanan çalışma kapsamında, hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de ailelerin yerli otomobile erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, programın 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

SIFIR ARAÇTA ÖTV MUAFİYETİ MASADA

Hazırlanan düzenleme, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılmasını teşvik ederken, bu adımı atan ailelere bir avantaj sunuyor. Buna göre, 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan aileler, yerli otomobil satın alırken ÖTV ödemeyecek.

Bu uygulamayla birlikte hem trafikteki yaşlı araçların azaltılması hem de çevreci ve güvenli araçların kullanımının artırılması hedefleniyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL İLERLEYECEK?

Program kapsamında sadece vergi avantajı değil, finansman desteği de sağlanacak. Özellikle çok çocuklu aileler için:

-Uzun vadeli ödeme seçenekleri

-Düşük taksitli finansman modelleri

-Esnek kredi planları sunulması planlanıyor. Böylece düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçesi zorlanmadan otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

HANGİ OTOMOBİLLER DESTEK KAPSAMINDA OLACAK?

ÖTV muafiyetinin uygulanacağı araçlar için de net kriterler belirlendi. Buna göre destek:

-Türkiye'de üretilen,

-En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobil modelleri için geçerli olacak.

Bu şart, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de otomotiv sanayisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Düzenlemenin Meclis'e sunulduktan sonra yasalaşması bekleniyor.

