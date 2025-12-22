Yeni Düzenleme Yolda: ÖTV'siz Sıfır Araç Dönemi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını hedefleyen yeni bir destek paketi için düğmeye bastı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hazırlanan çalışma kapsamında, hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de ailelerin yerli otomobile erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, programın 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

SIFIR ARAÇTA ÖTV MUAFİYETİ MASADA

Hazırlanan düzenleme, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılmasını teşvik ederken, bu adımı atan ailelere bir avantaj sunuyor. Buna göre, 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan aileler, yerli otomobil satın alırken ÖTV ödemeyecek.

Bu uygulamayla birlikte hem trafikteki yaşlı araçların azaltılması hem de çevreci ve güvenli araçların kullanımının artırılması hedefleniyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL İLERLEYECEK?

Program kapsamında sadece vergi avantajı değil, finansman desteği de sağlanacak. Özellikle çok çocuklu aileler için:

-Uzun vadeli ödeme seçenekleri

-Düşük taksitli finansman modelleri

-Esnek kredi planları sunulması planlanıyor. Böylece düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçesi zorlanmadan otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

HANGİ OTOMOBİLLER DESTEK KAPSAMINDA OLACAK?

ÖTV muafiyetinin uygulanacağı araçlar için de net kriterler belirlendi. Buna göre destek:

-Türkiye'de üretilen,

-En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobil modelleri için geçerli olacak.

Bu şart, hem yerli üretimi desteklemeyi hem de otomotiv sanayisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Düzenlemenin Meclis'e sunulduktan sonra yasalaşması bekleniyor.