İstanbul'da yağış alarmı!
İstanbul'da hava durumu değişiyor! AKOM, önümüzdeki günlerde aralıklı sağanak yağışlar, sis ve sıcaklık düşüşü konusunda uyarıyor. Pazartesi yağmur etkili olurken, hafta boyunca nem oranı yüksek seyredecek. Vatandaşların dikkatli olması istendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 19:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 19:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yağış uyarısı verdi.
AKOM'un yayımladığı rapora göre İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıklar 11-14 derece aralığında seyredecek. Kent genelinde aralıklı sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak.
Bugün kent genelinde sisli ve yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklık sabah saatlerinde 8 dereceye kadar düşecek, gün içinde ise 13 dereceye yükselecek.
Akşam ve gece saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
AKOM verilerine göre rüzgarın poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, nem oranının ise yüzde 50 ile 95 arasında değişmesi bekleniyor.
Günlük yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Haftalık tahmine göre pazartesi günü yağmur etkili olurken, salı günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri yağış beklenmezken, perşembe günü yerel yağışlar yeniden görülecek.
Hafta sonuna doğru ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
AKOM, özellikle aralıklı sağanak yağışlara karşı İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.