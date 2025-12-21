Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, 5 ay önce evlenen edebiyat öğretmeni Neslihan ve Mustafa Soysal çiftini birbirinden ayırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 14:54, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 14:57
Yazdır

Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 35 APD 325 plakalı otomobildeki, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Soysal yaralandı. Mustafa Soysal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAZA 5 AYLIK EVLİ ÇİFTİ AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ı 2017 yılında Muğla'da Anneler Günü gezisinde trafik kazasında, babasını ise 2020'de kaybettiği öğrenildi. Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği eşi Mustafa Soysal ise kazadan yaralı olarak çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber