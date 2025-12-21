'Atanamayan öğretmen sorunu kademeli çözülmeli'

MHP milletvekili İsmail Faruk Aksu, 2026 yılı TBMM Bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, eğitimin beşeri sermayenin en stratejik unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Aksu, eğitime ayrılan bütçe payının kalkınma vizyonu açısından kritik bir yatırım olduğunu ifade etti.

Aksu, 2026 bütçesinde eğitime ayrılan payın yüzde 15,32 ile en büyük kalemlerden biri olmasını olumlu bulduklarını belirterek, bu tercihin eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

"Erişim arttı, kalite ihtiyacı sürüyor"

Son yıllarda fiziki ve teknolojik kapasitedeki iyileşmeler sayesinde eğitime erişimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Aksu, buna karşın verimlilik ve kalite odaklı dönüşüm ihtiyacının devam ettiğini ifade etti. Eğitim sisteminin yalnızca erişim değil, nitelik temelinde de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşgücü piyasasıyla uyum çağrısı

Aksu, eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla daha uyumlu bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Yarının insan gücü bugünden hazırlanmalıdır" dedi. Bu kapsamda müfredat, mesleki yönlendirme ve öğretmen istihdamının uzun vadeli planlama ile ele alınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında atanamayan öğretmenler sorununa da değinen Aksu, bu meselenin kademeli ve sürdürülebilir bir planlamayla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Öğretmen istihdamının eğitim sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Aksu, bu alandaki belirsizliğin hem eğitim kalitesini hem de gençlerin geleceğe bakışını olumsuz etkilediğini söyledi.