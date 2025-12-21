Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerine henüz 5 günlükken yakalanan, annesini, babasını ve ağabeyini kaybeden mucize bebek, hayata anneannesinin kucağında tutunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "emanet" olarak gördüğü küçük kızı vefat eden ailesinin yerine hak sahibi yaparak evini teslim etti. Şubatta 3 yaşına girecek olan ve 18 yaşına bastığında tapusunu üzerine alacak olan küçük kız, enkazdan beraber çıktığı anneannesiyle devletin inşa ettiği sağlam konutunda yeni bir geleceğe adım attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 13:03, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 13:05
Yazdır
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 5 günlükken anneannesinin kucağında enkazdan çıkarılan "deprem bebek" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afet konutu inşa edildi. Şubatta 3 yaşına girecek kız çocuğu, enkazdan beraber çıktıkları anneannesiyle deprem bölgesinin "en küçük hak sahibi" olarak yeni evinde yaşamını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri, ardında annesini, babasını ya da tüm ailesini kaybeden binlerce öksüz ve yetim çocuk bıraktı.

Devlet, "deprem şehitlerinin emaneti" olarak gördüğü bu çocuklar için sosyal, hukuki ve barınma başta olmak üzere çok yönlü bir koruma süreci yürüttü.

Vasisi ya da yakını bulunamayan bebek ve çocuklar koruma altına alınırken, annesini ve babasını kaybeden birçok çocuğa anneanne, teyze, amca ya da hala gibi yakınları Türk Medeni Kanunu çerçevesinde sahip çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da tapuda anne ya da baba adına kayıtlı olup depremde yıkılan evleri yeniden inşa ederek, öksüz kalan çocuklara yeni bir yuva kazandırmak için harekete geçti.

Bu süreci "Devlet, Fırat'ın kenarındaki kuzunun da hakkından mesuldür" bakış açısıyla yürüttüklerini vurgulayan Bakanlık yetkilileri, deprem bölgesinde 455 bin hak sahibini belirledi.

Depremden önce ev sahibi olan ve hayatını kaybeden vatandaşların yerine birinci dereceden yakınları, inşa edilen afet konutları için hak sahibi kabul edildi.

- 1 yaşına gelmeden hak sahibi oldu

Bakanlık yetkililerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çocuğun üstün yararı ilkesi gereği kimlik ve adres bilgilerini paylaşmadığı Kahramanmaraşlı bebek de henüz 5 günlükken ailesiyle depreme yakalandı.

Ailenin çocukları yeni doğduğu için anneannesi de bebeğe bakmak için aynı evde bulunuyordu.

Deprem sırasında baba, bebeğini beşikten alarak anneannesinin kucağına verdi. Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu kurtarmak için yeniden daireye dönen baba, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı.

Anneanne ile bebek için bir kalorifer peteği ve kanepe yaşam üçgeni oluştururken, saat 12.00 sıralarında bebeğin ağlama seslerinin duyulması üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Anneanne, kucağında koruduğu torunuyla enkazdan sağ çıkarıldı. Depremde bebeğin annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise hayatını kaybetti.

Bakanlık depremin ardından bebeği, hayatını kaybeden anne ve babasının yerine hak sahibi olarak belirledi.

Henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi olan ve deprem bölgesinin "en küçük hak sahipleri" arasında yer alan kız çocuğunun evi, 11 Mart'ta teslim edildi. Süreci, birinci dereceden hiç yakını kalmadığı için küçük kızın vasisi olan anneannesi tamamladı.

Şubatta 3 yaşına girecek ve 18 yaşına geldiğinde konutunun tapusunu üzerine alacak "deprem bebek" enkazdan beraber kurtulduğu anneannesiyle devletin inşa ettiği sağlam ve güvenli evinde yeni bir hayata başladı.

- Öksüzlerin hakkını Türk Medeni Kanunu koruyor

Öte yandan, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre 18 yaş altındaki çocuğa ait taşınmazın yönetimi anne ve babaya ait kabul ediliyor.

Deprem bölgesinde anne ve babalarını kaybeden çocukları ise 2'nci, 3'üncü dereceden hayatta kalan yakınları mahkeme kararıyla vesayetleri altına alabiliyor. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, çocuğun vesayet altında olması durumunda vesayet makamından (mahkeme) izin alınarak çocuk adına taşınmaz satın alınabiliyor.

Ayrıca çocuk adına kayıtlı taşınmazın 3 yıl veya daha uzun süreli kiralanması durumunda da vesayet makamından izin alınması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber