Ons ve gram altında tarihi zirve
Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası rekorla açıldı. Gram altın 6 bin 45 TL'ye yükselirken, ons altın 4 bin 394 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hızlı bir yükselişle başladı.
Küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasada da etkisini gösterirken gram altın yeni bir rekor kırdı.
ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE
Ons altın 4 bin 394 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 6 bin 45 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altının satış fiyatı 6 bin 140 TL seviyelerinde bulunuyor.