CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Enflasyonu çıkarınca, büyüme konusunda dünyanın gerisindesiniz. Sizin büyüme yalanınız vatandaşın cebine yansımıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, CHP Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sayıştayın asli görevinin bütçenin nereye, nasıl harcandığını inceleyerek, hukuki ve mali bir denetim yapmaktan geçtiğini anlattı. Bu görevi millet adına TBMM'nin yaptığını kaydeden Başarır, "Üzülerek söylüyorum, günden güne eriyen bir rapor, bulgu topluluğu var. Sayıştay görevini yapmıyor." diye konuştu.

Başarır, bütçe görüşmelerinde bazı milletvekillerinin her konuda muhalefeti ve CHP'yi suçladığını dile getirdi. Bu eleştirilere cevap veren Başarır, "2002'de dış borç 132 milyar dolarken, bugün 548 milyar dolara muhalefet mi çıkardı?" sorusunu yöneltti.

2026'da geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağına dair yapılan tartışmalara değinen Başarır, asgari ücretin alım gücüne dair daha önce et, süt ve altın üzerinden kıyaslama yaptıklarını aktardı.

Başarır, şöyle devam etti:

"Ben başka bir örnek vereyim. Tüm gençlerin, çalışanların hayali, 'iPhone' marka bir telefon almak. Bugün benim ülkemde bir asgari ücretli bu telefona sahip olmak için 135 gün çalışmak zorunda ama İsviçre'de 4, Almanya'da 10, Fransa'da 12 gün çalışmak zorunda."

Başarır, Türkiye'de doğal gaz ve petrol çıkarılmasını desteklediklerini ancak dünyada enerji fiyatları yüzde 36 azalırken, Türkiye'de ise yüzde 36 arttığını dile getirdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye de değinen Başarır, "4 bin sayfalık iddianamenin 3 bin 500 sayfası ifadesini değiştirenler ve gizli tanıklar. Mesaj var mı, banka hesaplarında bir tek kuruş para var mı, telefon dinlemesi var mı? Hiçbiri yok arkadaşlar, sadece kirli bir algı var." dedi.

"Bir tane yapısal reformunuz yok"

CHP Grup Başkanvekili Emir, 2026 yılı bütçesi ile iktidarın ekonomi, sağlık ve eğitim politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emir, "Aslında enflasyondan dolayı büyüme rakamları yüksek görünüyor. Çünkü parasal bollaşma var. Fiyatları 10 kat artırmışsınız, para genişlemiş ve rakamsal olarak büyümüş görünüyorsunuz ama gerçekte küçülüyorsunuz. İşçinin, emekçinin, yoksulun sofrasında ekmek küçülüyor. Enflasyonu çıkarınca büyüme konusunda dünyanın gerisindesiniz. Sizin büyüme yalanınız vatandaşın cebine yansımıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emir, ülkede işsizliğin azalmadığını, aksine arttığını öne sürerek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmanın da ekonomiye büyük zarar verdiğini iddia etti.

Hükümetin, enflasyonu düşürme programının başarısız devam ettiğini savunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksulların, asgari ücretlinin, emeklinin, memurun zammını azaltarak enflasyonu düşürebileceğinizi zannediyorsunuz. Türkiye'deki enflasyonun temel kaynağı talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonudur. İnsanların bir şeyi talep edecek halleri kalmadı, cepler boş. Cepte 3 kuruş varsa ekmek alıyor, alabilirse zeytin, peynir alıyor. Yapısal reform diyorsunuz, bir tane yapısal reformunuz yok."

Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na büyük bir cesaret ve samimiyetle katıldıklarını, siyasetin atması gereken adımlarda öncülük etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uyulmadığını, kayyum uygulamalarının sürdüğünü ifade eden Emir, şöyle konuştu:

"Bu ülkede eğer yapılabilirse ki, bunu umuyoruz, diliyoruz, her türlü pozitif katkıyı vereceğiz, bir 'Eve Dönüş Yasası'nı, bu Meclis zemininde, herkesi rahatlatacak, barışımızı artıracak, kimseyi yaralamayacak bir yasa için katkı vermeye hazırız. Ama bütün bu yapılanları görmezden gelmenin olanaklı olmadığını da sizin anlamanız lazım. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Tayfun Kahraman ve Can Atalay hakkında ne yaptınız? Bütün bunlar aslında toplumsal barışın alt başlıkları değil mi?"

"Bu bütçe halkın sofrasına 'hayır' getirmiyor"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, kürsüye, yoksul vatandaşlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar ve CHP'nin bir kurultayında çekildiği belirtilen bir fotoğrafla çıktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ağbaba'dan, konuşmanın Genel Kurul salonunda yapıldığının belli olması için kürsünün arkasına yerleştirdiği fotoğrafı yan tarafa kaydırmasını istedi. Bu sırada CHP ve AK Parti'li milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

Konuşmasında, "2026 yılının bütçenin halkın sofrasına 'hayır' getirmediğini" öne süren Ağbaba, asıl vergi alınması gerekenlerden, üretmeden kazananlardan yeteri kadar vergi alınmadığını, vergi yükünün, işçinin, emekçinin sırtında bindiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmayı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi eleştiren Ağbaba, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye kumpas kurulduğunu" iddia etti.



