Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Memişoğlu: Biyoteknoloji Vadisi ülkemizin geleceğine ışık tutacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki yeni bilim ve teknoloji üssü olan BİOSB'nin aralık ayı Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti. Biyoteknolojinin günümüzün en kritik stratejik alanı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Biyoteknoloji Vadisi'nin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti. Toplantıda, 2026 yılında ABD'de düzenlenecek dünyanın en büyük biyoteknoloji fuarı BIO International Convention'da kurulacak "Türkiye Pavilionu" ve kasım ayında yapılacak uluslararası zirvenin detayları netleşti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (BİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.

Biyoteknoloji Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni bilim ve teknoloji üssü olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantıları'nın aralık ayı oturumu, Bakan Memişoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, İstanbul Vali Yardımcıları Ahmet Suheyl Üçer ve Hasan Gözen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve müteşebbis heyeti katıldı.

Toplantıda, BİOSB'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunacak yol haritası ele alındı.

- "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor."

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, biyoteknolojinin bu dönemin en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi'nin, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz."

- "Kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ediyoruz"

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş da BİOSB olarak, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunan, kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ettiklerini aktardı.

Sağlık Bakanı liderliğinde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, BİOSB'nin mevcut durumuyla gelecek vizyonunu kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduklarını ifade eden Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Toplantı kapsamında, bölgemizde devam eden çalışmalarımız, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz, 2026 yılı haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek BIO International Convention fuarında kurulması planlanan Türkiye pavilionu ile ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve kasım ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Biyoteknoloji Zirvesi'nin detaylarını Sayın Bakanımızla paylaştık. Sayın Bakanımıza, toplantımıza liderlik ederek verdikleri güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz."

