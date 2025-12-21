Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
'Tam itaat' iddialarına üniversiteden yalanlama

Şırnak Üniversitesi, Rektör Abdurrahim Alkış'ın personel alımında isim açıkladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yayınlanan basın açıklamasında, "ODA TV'nin haberine dayanak gösterdiği sosyal medya görseli, dijital olarak manipüle edilmiş, gerçek dışı bir içeriktir. Söz konusu görselin üniversitemizle ve rektörümüzle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Haber Giriş : 21 Aralık 2025 15:42, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 15:47
'Tam itaat' iddialarına üniversiteden yalanlama

Şırnak Üniversitesi, Rektör Abdurrahim Alkış hakkında sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "personel alımında isim isim kazananları açıkladığı" iddialarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Üniversite yönetimi, söz konusu paylaşımların dijital olarak manipüle edilmiş ve gerçek dışı içerikler olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ODA TV'de yer alan haberin dayanak gösterdiği sosyal medya görselinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Söz konusu görselin üniversitemizle ve rektörümüzle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Personel Alım Süreçleri ve Şeffaflık

Basın açıklamasında, 17 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan akademik personel alım ilanına dikkat çekilerek, tüm süreçlerin ilgili mevzuata uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğü kaydedildi. Üniversite yönetimi, personel alımlarında herhangi bir kişiye özel uygulamanın söz konusu olmadığını savundu.

  • Personel alım ilanları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
  • Süreçler şeffaf ve denetime açıktır.

Habercilik Etiği ve Hukuki Süreçler

Üniversite yönetimi, Rektör Alkış'ın sistematik biçimde hedef alındığını öne sürerek, yapılan haberlerin habercilik etiğini ve sorumluluğunu aştığını ifade etti. Açıklamada, gerçeğe aykırı içerikleri üreten ve yayan kişiler hakkında hukuki süreçlerin başlatılacağı da duyuruldu.

Geçmişte Yaşananlar ve Gündem

Rektör Abdurrahim Alkış, daha önce kardeşi Abdullah Alkış'ın, Şırnak Üniversitesi'nde açılan bir kişilik personel ilanının kendisi için olduğu yönündeki açıklamasının haberleştirilmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu haberleri yapan medya kuruluşlarına yönelik sert ifadeleri de tartışma yaratmıştı.

ODA TV'de yer alan haberde, Alkış'a atfedilen ve üniversite içindeki personele yönelik "tam itaat" çağrısı içeren ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, üniversite ise bu paylaşımların kendileriyle ilgisi olmadığını savunmuştu.

Resmi Açıklamalara İtibar Çağrısı

Şırnak Üniversitesi, açıklamasının sonunda, asılsız iddialar ve manipülatif içeriklerle ilgili olarak yargı yoluna başvurulacağını belirterek, kamuoyunu yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı.


