Gabar'da fidan dikim seferberliği başladı: 100 bin fidan toprakla buluşacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla Gabar'da petrol üretimini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aynı zamanda bölgede çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar bölgesinde 100 bin fidan dikilmesi planlandı. Ağaçlandırma çalışmaları için 80 hektarlık alan belirlendi. Söz konusu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı.

- Şehit Esma Çevik Sahası'nda ağaçlandırma çalışmaları başladı

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında temin edilen fidanların ilk bölümü, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler tarafından bölgeye sevk edildi. 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık fidanından oluşan toplam 21 bin fidanlık ilk sevkiyatın ardından, öncelikli olarak Şehit Esma Çevik Sahası'nda dikim çalışmalarına başlandı.

Meyve veren fidanlar köylere yakın alanlara, yıl boyunca yeşil kalan çam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

Teknik süreçlerin OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından desteklendiği, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından denetlendiği fidan dikim çalışmalarında, bölgede yaşayan 20 köy sakini de görev aldı.

- "Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Gabar'daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası'nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz."