Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması

Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeki 90 hektarlık alanın imar planlarına yönelik idari yargının verdiği "iptal" kararlarının uygulanmadığı tespiti üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararıyla, mahkeme hükümlerini yerine getirmeyerek "görevi kötüye kullandıkları" iddia edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildi. Kararda, yargı kararlarının fiili sonuçlarının ortadan kaldırıldığı ve mağduriyetlerin oluştuğu vurgulandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 08:07, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 08:11
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması

Yenişafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında 'imar usulsüzlüğü' yaptıkları gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturmaya yapılması için izin verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 21 Ekim 2025 tarihli kararına göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 90 hektarlık alan için geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak 'iptal' edildi. Mahkemeler, yapılan plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığını, bu değişiklikleri zorunlu kılan somut ve teknik gerekçelerin ortaya konulmadığını hükme bağladı.

'GERİ DÖNÜN' UYARISI

İptal kararlarının ardından belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmesi gerekirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirlendi. Bakanlık kararında, mahkeme hükümlerinin gereği gibi uygulanmadığı, aksine yeni meclis kararlarıyla farklı düzenlemeler yapıldığı tespiti yer aldı. İçişleri Bakanlığı'na göre bu süreçte, mahkeme kararları uygulanıyormuş gibi gösterildi, ancak kararların fiili sonuçları ortadan kaldırıldı.

MECLİS KARARI ALINDI

Yargı kararları doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Haziran 2022 tarihinde yeni bir karar alarak önceki yapılaşma koşullarına dönülmesini kabul etti. Ancak bu karar, Yavaş tarafından yeniden görüşülmek üzere veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrası dosyanın belediye birimlerine gönderildiği, bu aşamada da mahkeme kararları bir kez daha uygulanmadığı belirlendi.

SÜREKLİ İHMAL VAR

Bakanlığın kararında, görevi kötüye kullanma suçunun tek seferlik değil, süreklilik gösteren bir ihmal ve gecikme şeklinde işlenebileceği vurgulandı. Yargı kararlarının uzun süre yerine getirilmemesinin şikayetçinin mağduriyetine yol açtığı ifade edildi. Bu doğrultuda Yavaş ile mecliste oy kullanan 38 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

