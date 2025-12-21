Türk öğrencilerden Yapay zeka olimpiyatında zafer!

Almanya merkezli düzenlenen 5. Uluslararası Kodlama Olimpiyatları'nda (STEM Olympiad) Türk öğrenciler, yapay zeka kategorisinde dünya devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul ve Ankara'dan yarışmaya katılan öğrenciler; bir dünya şampiyonluğu ve ilk 10 içerisinde 4 ayrı derece elde ederek kürsüyü adeta domine etti.

Dünya genelinde 20 ülkeden 9 bin 700'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen olimpiyatlarda sonuçlar açıklandı.

Yapay zekayı en doğru komutlarla (prompt) yönlendirme becerisinin ölçüldüğü "AI Prompt Lab" kategorisinde, Türk öğrenciler İngilizce dil hakimiyetleri ve teknik zekalarıyla dünya listesinin en üst sıralarına yerleşti.

İstanbul Ümraniye merkezli BCN Eğitim Kurumları öğrencisi Çınar Artokmaç, 250 tam puan üzerinden 225 puan alarak ortaokul seviyesinde Dünya 1'incisi oldu ve altın madalyayı göğüsledi. Aynı okuldan Atlas Seçkin dünya 8'inciliği ile altın madalya kazanırken, lise kategorisinde yarışan Adam Shawkat dünya 21'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Şampiyonu Çınar Artokmaç, başarısını "Sonucu öğrendiğimde şaka yapıldığını sandım, ülkem adına çok mutluyum" sözleriyle paylaştı.

TED Ankara Koleji listeyi parselledi

Yarışmaya Ankara'dan katılan TED Ankara Koleji öğrencileri de dünya sıralamasında büyük bir başarı grafiği çizdi. 6'ncı sınıf öğrencisi Eren Yıldız dünya 4'üncüsü, 7'nci sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay ise dünya 7'ncisi olma başarısı gösterdi. Kolej öğrencileri genel tabloda madalyaları topladı: Pırıl Mörel ve Arda Dolay altın; Ece Şen, Defne Gül ve Erenalp Çetintürk gümüş; Çağan Serdar ise bronz madalya sertifikasıyla Türkiye'nin gururu oldu.

Eğitim koordinatörleri, başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

BCN Eğitim Koordinatörü Adem Bican, yarışmada çeviri programı kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, "Öğrencilerimiz tüm komutları kendi İngilizce bilgileriyle kurguladı. Bu başarı 1,5 yıllık sistemli bir çalışmanın meyvesidir" dedi. TED Ankara Koleji öğrencileri ise yaptıkları ortak açıklamada, geleceğin teknolojisi olan yapay zekaya duydukları ilginin bu sonucu getirdiğini belirtti.

Geleceğin mesleği olarak kabul edilen "Prompt Mühendisliği" alanında elde edilen bu sonuçlar, Türkiye'nin teknoloji eğitimindeki gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oldu.



