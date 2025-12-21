15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda, yenidoğanlarda topuk kanı taramalarının geçen yıl yüzde 97 seviyelerine ulaştığını aktardı.

SMA ile ilgili taranan erkek sayısının 520 bine yaklaştığını, tarama oranlarının da yüzde 90 civarında olduğunu belirten Demirkol "2024 yılında 150 SMA teşhisi koyduk. Aile hekimliklerinde bebekler ilk 1 yaşına kadar 9, 6 yaşına kadar ise 16 defa izleniyor.

Sağlıklı hayat merkezlerinde bebek ve çocuk akademilerimizle anne babalara ve çocuklara sağlık okuryazarlığı eğitimi veriyoruz" dedi.

Artan yaşlı nüfus sebebiyle kronik hastalıklarda da bir artış meydana geldiğini dile getiren Demirkol "Aile hekimliklerinde bir yılda 30 milyon kişiye 63 milyon kronik hastalık taraması yaptık, 35 milyon da izlem gerçekleştirdik. Taramayla beraber izlem sayılarımız son bir yıl içerisinde 100 milyona yaklaştı. Bu çalışmalarla 7 milyon yeni teşhis konuldu. Yaklaşık 15 milyon vatandaşımız bu sene ilk defa aile hekimiyle tanıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yıl sonuna kadar bir aile hekimine düşen nüfusu 2 bin 650'ye indirmeyi, 2027 sonunda ise 2 bin sayısıyla her aile hekiminin kayıtlı nüfusunu belirlemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

ESMA ALTIN