Aşiretlerden Terörsüz Türkiye sürecine destek

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde mensupları bulunan, 6 aşiretin öncülüğünde 'Aşiretler Dayanışması' toplantısı düzenlendi. Metina Aşireti'nden Esat Güngörür, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili olarak, "Barış süreci ile ilgili herkesin katkı sunması gerekiyor. Aşiretlerin fikri şu anda barış" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 14:24, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 15:16
Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Ahmet Şorşibi Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği Onursal Başkanı Mehmet Şerif Temelli, Başkan Aydın Pirinççioğlu, Safa Aşireti lideri Sait Ötunç, Şeyh Ahmet Şorşibi Külliyesi yetkilisi Şeyh Fatih Önal, Şahinan Aşireti lideri Hadi Gülçer, Metina Aşireti mensubu kanaat önderi Esat Güngörür, Kalayiban, İzol ve Kulya aşireti liderleri, araştırmacı yazar Mahmut Kılınç ve 300'e yakın kanaat önderi katıldı

'SORUNLARA SEYİRCİ KALAMAYIZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan araştırmacı yazar Mahmut Kılınç, "Bölgemizde, ülkemizde, İslam aleminde yaşanan sorunlara seyirci kalamayız. Biz bu toplumun içinde yaşıyoruz ve bu toplumun dertleriyle başta bölgemizin ağaları, begleri, kanaat önderleri, şeyhleri, alimleri başta onlar olmak üzere bütün vatandaşlar olarak bu toplumun dertleriyle dertlenmemiz gerekiyor. Bu toplantımızda belki bu açıdan kıymetlidir, önemlidir. Bizim savunduğumuz aşiret anlayışı da İslam inancına bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı bir aşiret kültürüdür ve şu anda burada bulunanlar bu kültürün birer savunucusudurlar. Gençlerimizin köklerini bilmesi, kimliğini tanımaları ve bununla beraber topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirmeleri açısından aşiret ve aşiretçilik önemli bir olgudur" dedi.

'BARIŞ SÜRECİNE HERKESİN KATKI SUNMASI GEREKİYOR'

Metina Aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür de 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili olarak, "Barış süreci ile ilgili herkesin katkı sunması gerekiyor. Aşiretlerin fikri şu anda barış. Yani Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanının desteklediği süreç. Dem Heyeti, İmralı, herkes birbirleriyle irtibatlı. Bölgeye huzur gelmiş. Şu anda bakarsan insanlarımızın yüzüne bir canlılık gelmiş. Bundan daha güzel ne olabilir ki" diye konuştu.

'AMAÇ BÖLGEDE HUZURU GÜÇLENDİRMEK'

Güngörür toplantının amacının bölgedeki sorunların istişare yoluyla çözülmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Güngörür, "Mesela bu kız kaçırma olaylarında gençler birbirini severler. Erkeğin ailesi kızın ailesine gidip istiyor. Onlar da bilerek, bilinçli bir şekilde engel oluyorlar. Ondan sonra gençler birbirine kaçıyorlar. Bu sefer aileler maddiyat için karşı taraftaki ailelere 5 milyon TL'ye kadar para talep ediyorlar. Artık orada güç dengesi devreye giriyor. Kim güçlüyse kazanan o olur. Ve daha sonra o para alındıktan sonra, karşı taraf, o kız tarafının karşısında birer kahraman haline gelir. Onlara koyunlar kesilir, kuzular kesilir, yemeğe davet edilir. Bu da çok ayıp bir şey. Biz bunların öne geçmek için buradayız" diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

