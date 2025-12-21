Meclis'te milletvekilleri arasında 'zibidi' kavgası

Türkoğlu'nun konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekili "Zibidisin, utanmazsın" sözleriyle Türkoğlu'na hakaret etti.

Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini belirtirken teklifin altıncı maddesi üzerine İYİ Parti adına söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kürsüde konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net