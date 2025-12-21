2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
Meclis'te milletvekilleri arasında 'zibidi' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan gerginlik, milletvekilleri arasında sert tartışmalara yol açtı. İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu konuşma yaptığı sırada AK Partili sıralarından bir milletvekili "Zibidisin, utanmazsın" dedi.

21 Aralık 2025 18:49
Meclis'te milletvekilleri arasında 'zibidi' kavgası

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında 20 Aralık günü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü.

Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini belirtirken teklifin altıncı maddesi üzerine İYİ Parti adına söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kürsüde konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.

Türkoğlu'nun konuşması sırasında AKP sıralarından bir milletvekili "Zibidisin, utanmazsın" sözleriyle Türkoğlu'na hakaret etti.

Türkoğlu, kendisine yönelen bu ifadeler üzerine "Aynıyla iade ediyorum. Vasıfsız adam. Seni adam diye müdür yaptılar, onu bile beceremedin. Terbiyesiz. Defol git" sözlerini sarf ederek tepki gösterdi.
Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Bursaspor-Somaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının, Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahürat yapmasına da değinirken yaşananları münferit bir olay olarak değerlendirdi. Türkoğlu, yapılan hakaret içerikli tezahüratı kınadıklarını ifade ederek "Bursaspor camiasının hedef gösterilmesine, linç edilmesine de razı olmayız" dedi.


