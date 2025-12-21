Eşini kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı
Adıyaman Kahta'da bir adam, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 17:59, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 18:51
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı.
Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yaşanan vahşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
SOĞUKKANLI TAVIRLARLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Görüntülere, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı yansıdı.
Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı arama çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.