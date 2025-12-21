2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
Yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme oranında artırılması beklenen gelir vergisi dilimlerinde ilk vergi dilimi 198 bin lira olacak
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 19:34, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 19:36
Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre gelir vergisi dilimleri yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
Buna göre 2026 yılında ilk gelir vergisi dilimi 198 bin lira olacaktır. İkinci vergi dilimi ise 414.117 TL olacaktır.
Vergi dilimlerine dair Tebliğ yıl sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanacaktır
İşte memurlar.net'in yaptığı çalışma