Anadolu Otoyolu'nda otomobille tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Yaralanan A.G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net