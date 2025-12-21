'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, uygulanan politikalarla enflasyonda kalıcı düşüşün hedeflendiğini vurguladı.

2027'DE HEDEF TEK HANE

Yılmaz, arz yönünü güçlendiren reform adımları ile talep yönetiminde kararlı bir duruş sergilendiğini belirterek, "2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli seviyelere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

BÜYÜME VE DEZENFLASYON VURGUSU

Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bir çerçevede hareket ettiklerini ifade eden Yılmaz, yıl sonu büyüme beklentisinin dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde öngörüldüğünü söyledi. 2026 yılı için ise büyüme tahmininin yüzde 3,9 olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ekonomik koşullara da değinerek, 2026 yılında dış konjonktürün hem büyüme hem de enflasyonla mücadele açısından nispeten daha olumlu bir görünüm sergilemesini beklediklerini ifade etti.



