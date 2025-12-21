Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlık bünyesine yapılacak 15 bin yeni personel alımına ilişkin açıklamada bulundu. Toplam 20 bin kişilik hedefin ilk 5 binlik kısmının tamamlandığını belirten Tunç, geri kalan 15 bin kadronun mümkünse tek seferde, aksi halde iki etap halinde istihdam edileceğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 14:42, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin personel alımında 5 binlik
alımın gerçekleştiğni açıklayan Tunç, kalan 15 bin kadro için izlenecek yol
haritasını paylaştı.
Bakan Tunç, "Kalan 15 binlik kısmı mümkünse tek seferde değilse iki etapla almak istiyoruz" dedi.