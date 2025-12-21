İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi!
BEDAŞ, İstanbul genelinde 19 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintiler gece yarısından itibaren başlayıp 8 saate kadar sürebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 17:27, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 17:27
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin bazı bölgelerde gece yarısından itibaren başlayacağı ve 8 saate kadar sürebileceği bildirildi.
Kesinti uygulanacak ilçeler şu şekilde:
- Kağıthane
- Beyoğlu
- Eyüpsultan
- Büyükçekmece
- Bahçelievler
- Fatih
- Esenyurt
- Gaziosmanpaşa
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bakırköy
- Beylikdüzü
- Sarıyer
- Sultangazi
- Zeytinburnu
- Silivri
- Küçükçekmece
- Şişli
22 Aralık Pazartesi günü uygulanacak BEDAŞ elektrik kesintisi listesine ayrıntılı bir şekilde linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.