22 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de Zafer Anıtı'na, Haydar Aliyev'in mezarına, Şehitler Hıyabanı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bırakacak, Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüşecek, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin basın açıklaması yapacak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'ne katılacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Burdur/10.00/11.00/15.00/15.30/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ni ziyaret edecek, burada senato toplantısına katılacak ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.30-11.00-14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki 182 öğrenci topluluğu ve kulüplerin temsilcilerinden oluşan 800 gencin katılımıyla düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- FIBA Hall of Fame'e adını yazdıran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/15.30)

3- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası; Başakşehir-Gaziantep FK ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak ve sezonun ilk yarısı sona erecek.

(İstanbul/17.00/Ankara/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın son müsabakasında Bodrum FK, Amed SF'yi konuk edecek.

(Muğla/20.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Safiport Erokspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

6- Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İtalya Süper Kupası'nın final maçı, Napoli ile Bologna arasında Al Awwal Park'ta oynanacak.

(Riyad/22.00)

7- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'na grup maçlarıyla devam edilecek.

8- Nesine 2. Lig'de; Kırmızı Grup'ta 17. hafta 3 maçla, Beyaz Grup'ta 18.hafta 1 karşılaşmayla geride kalacak.

9- Nesine 3. Lig'de 15. hafta, gruplarda yapılacak 2 müsabakayla sona erecek.