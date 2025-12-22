Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2025 08:08, Son Güncelleme : 22 Aralık 2025 08:09
Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan ambulans ile minibüs kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.