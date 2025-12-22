Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı

Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan ambulans ile minibüs kavşakta çarpıştı.

