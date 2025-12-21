Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
'2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz'
709 bin aileye doğum yardımı
709 bin aileye doğum yardımı
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
2026 yılı İçin Gelir Vergisi Dilimleri
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
'Kariyer'e tazminat artışının geri çekilmesi moral kaybı yarattı'
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta: Rapor için çalışma başlıyor
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
İBB davasında 'çıplak arama' iddiasına yanıt
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
Asgari Ücret Komisyonu yeni haftada toplanıyor
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
TBMM'ye haftada 4 gün mesai ve uzaktan çalışma talebi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Ters yön katliamı: 5 ay önce evlendiği eşi kucağında can verdi
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
Bakan Tunç: 15 bin personeli tek seferde almak istiyoruz
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
15 milyon vatandaş bu yıl ilk kez aile hekimiyle tanıştı
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
Deprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildi
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
TBMM'de 'yargı' mesaisi: 11. Yargı paketi ile erken tahliyenin yolu açılıyor!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Meclis'e dilekçe yağdı: İşte vatandaşın en çok değişim beklediği konular!
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka: İlk model ağustosta banttan inecek
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişiklikler
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Aldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Reklam Kurulu inceleme başlattı: Parayı veren ödülü alıyor devri bitiyor!
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Bakanlık izni çıktı: Yavaş ve 38 meclis üyesine 'imar iptali' soruşturması
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Yargıtay'dan 'hayırsız eş' kararı: Boşanmaya evet, mirastan çıkarmaya hayır!
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede yaşanan taciz iddiası, 19 öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan öğretmen mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 23:45, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 23:57
Yazdır
Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cizre'de bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Ö emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber