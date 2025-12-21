Cizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Cizre'de bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

