Icardi, Galatasaray efsanesi Hagi'nin rekorunu kırdı
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken Icardi tarihe geçti! Arjantinli yıldız, Hagi'nin 59 gollük rekorunu aştı ve en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Süper Lig'de liderlik koltuğu Cimbom'un!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2025 22:55, Son Güncelleme : 21 Aralık 2025 22:57
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 60 gol kaydederek, Cimbom'un efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti ve ismini kulüp tarihine geçirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar adına goller; 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi'den geldi.
Puanını 42'ye yükselten Cimbom, Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamladı.
Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı. Bugün de Kasımpaşa maçında skoru belirleyen golü atan Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 60 gole ulaşarak Hagi'nin rekorunu geçti ve Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna geldi.